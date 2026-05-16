Un nuovo studio evidenzia i rischi legati all'esposizione ai vapori di tinte e decolorazioni nei saloni di parrucchieri e hair stylist. I lavoratori che operano in questi ambienti possono sviluppare problemi di salute come irritazioni agli occhi, difficoltà respiratorie e sensazioni di bruciore alle mani. I vapori contenuti nelle sostanze chimiche utilizzate durante le sedute di colorazione rappresentano un rischio chimico che si aggiunge alle normali attività quotidiane di queste figure professionali.

Entri in salone per concederti un momento di cura e bellezza, tra gesti esperti e profumi che sembrano parte del rituale. Tutto appare familiare, quasi rassicurante. Ma se per chi entra è solo una parentesi, per chi lavora lì dentro ogni giorno quella stessa aria, carica di prodotti chimici aggressivi e vapori, diventa una presenza costante. A raccontarlo è lo studio “Diagnostics and Prevention of Occupational Allergy in Hairdressers”, pubblicato dal Current Allergy and Asthma Reports, rivista scientifica internazionale di riferimento nel campo dell’allergologia e delle malattie respiratorie. I ricercatori evidenziano come parrucchieri e hair stylist presentino un rischio fino a cinque volte superiore di sviluppare sensibilizzazioni allergiche rispetto ad altri lavoratori sottoposti a test dermatologici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mani che bruciano, occhi irritati, fiato corto: i vapori di tinte e decolorazioni nei saloni possono fare ammalare”: un nuovo studio rivela il rischio chimico per parrucchieri e hair stylist

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