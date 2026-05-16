Manfredonia U15 | ritorno al Miramare dei Quarti di Finale
L'Under 15 di Manfredonia torna a giocare al “Miramare” per i quarti di finale. La squadra affronta la Juventus San Michele in una partita che mette in palio l'accesso alle semifinali. La sfida si svolge nel campo di casa e rappresenta un momento importante della competizione. La qualificazione dipende dal risultato di questa gara, che si svolge davanti ai propri tifosi. La partita è una delle ultime fasi del torneo che coinvolge le categorie giovanili.
L’Under 15 si gioca il pass per le semifinali contro la Juventus San Michele al “Miramare”. Si riparte dal 2-1 dell’andata con un solo obiettivo: resettare lo svantaggio e fare la partita perfetta. I ragazzi sono pronti a scendere in campo concentrati dal primo all’ultimo minuto.. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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