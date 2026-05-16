Manfredonia iscrizioni al The Cage Summer Sport Fest

A Manfredonia è iniziato il The Cage Summer Sport Fest, un evento dedicato agli sportivi locali. La manifestazione si svolge in diverse giornate e coinvolge numerosi partecipanti che si contendono premi e riconoscimenti. Le iscrizioni sono aperte e molte persone hanno già confermato la propria presenza. La competizione si tiene in una struttura dedicata allo sport, dove i partecipanti si sfidano in varie discipline. La manifestazione prosegue con incontri e gare che attirano pubblico e appassionati.

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La strada chiama, il talento risponde. È tempo di allacciarsi gli scarpini e dimostrare chi comanda dentro The Cage. Le iscrizioni per l’evento più atteso dell’estate sono ufficialmente APERTE! Sei pronto a sfidare i migliori nei posti più iconici di Manfredonia? Ecco tutto quello che devi sapere per non restare fuori: Round 2: 5 Luglio – 12 Luglio Piazza Falcone e Borsellino (Chiesa S. Andrea) The Cage ti aspetta. Solo chi ha l'Urban Soul arriva in fondo. E tu, sei pronto a entrare? . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, iscrizioni al The Cage Summer Sport Fest ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest Antonio Picci a Manfredonia al The Cage SummerÈ il carisma fatto calciatore, è l'anima della strada prestata al calcio professionistico. TORNEO MANFREDONIA Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest: iscrizioni aperte per il torneo urbanoL’evento sportivo estivo che animerà diversi luoghi iconici di Manfredonia con competizioni di street soccer e categorie giovanili ... statoquotidiano.it