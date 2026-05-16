Manfredini che esordio Subito Mvp in nazionale

Linda Manfredini ha debuttato con la nazionale maggiore in occasione della prima amichevole della stagione, un match contro la Francia che si è concluso con un risultato di 3-0 a favore dell’Italia. Nel corso della partita, la centrale, proveniente dal settore giovanile dell’Anderlini, ha segnato undici punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. Questo esordio in nazionale ha portato a Manfredini il riconoscimento di MVP del match, segnando un inizio promettente per la sua carriera con la squadra azzurra.

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Undici punti personali nell’amichevole stravinta dall’Italia di Velasco contro la Francia (3-0) nel primo Bper Test Match della stagione sono il bottino di Linda Manfredini, centrale di scuola Anderlini che dopo i successi con l’Under 21 ha fatto giovedì sera il suo debutto con le azzurre ‘grandi’. Un debutto coi fuochi d’artificio se pensiamo che giovedì era anche il compleanno della Manfredini (20 anni per lei) e che a fine partite le è stato consegnato il premio di mvp dell’incontro. "Sono molto contenta della mia partita questa sera – le parole della Manfredini dopo che l’ultima palla era stata messa a terra in quel di Biella –. Di fatto il mio primo giorno in nazionale, un’emozione davvero grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manfredini, che esordio. Subito Mvp in nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Volley Bergamo 1991: Bolzonetti, Eze, Manfredini e Meli convocate dalla nazionale italiana Gs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionaleArezzo, 6 maggio 2026 – L’attività sportiva è iniziata da appena un mese, ma è già arrivato un risultato di prestigio assoluto: il GS AVIS...