Mandragora | Affronteremo la Juve col coltello tra i denti sappiamo quanto conta per la nostra gente
In vista della prossima partita, il centrocampista ha dichiarato che la squadra affronterà la Juventus con grande determinazione, sottolineando quanto sia importante questa sfida per i tifosi e la comunità locale. Ha aggiunto che la motivazione sarà alta e che ci si presenterà in campo con la massima concentrazione, pronti a dare il massimo. Le parole sono state pronunciate in una conferenza stampa, pochi giorni prima dell’incontro che si preannuncia molto acceso.
Corsa a Bernardo Silva (CorSport): la Juventus è in vantaggio su chiunque. Le ultimissime Nico Gonzalez verso l’addio definitivo: vicino l’accordo tra Juve e Atletico. Tutti i dettagli Bernardo Silva, è solo Juve-Barcellona: l’offerta sul piatto. Dipende tutto dalla Champions e da. Comolli Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women” Juventus Women in Champions League: percorso e insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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