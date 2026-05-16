Mandragora | Affronteremo la Juve col coltello tra i denti sappiamo quanto conta per la nostra gente

In vista della prossima partita, il centrocampista ha dichiarato che la squadra affronterà la Juventus con grande determinazione, sottolineando quanto sia importante questa sfida per i tifosi e la comunità locale. Ha aggiunto che la motivazione sarà alta e che ci si presenterà in campo con la massima concentrazione, pronti a dare il massimo. Le parole sono state pronunciate in una conferenza stampa, pochi giorni prima dell’incontro che si preannuncia molto acceso.

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