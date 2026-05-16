Manchester City-Chelsea oggi in TV deve vedere in chiaro e in streaming la finale di FA Cup | orario e formazioni
Oggi si gioca la finale di FA Cup tra Manchester City e Chelsea, con la partita che si svolge a Wembley. Il calcio d’inizio è previsto per le 16, e l’incontro sarà trasmesso in diretta anche in chiaro, permettendo a chiunque di seguire l’evento senza bisogno di abbonamenti speciali. Le formazioni delle due squadre sono state rese note poco prima dell’inizio, e si prevede una sfida molto combattuta tra le due contendenti.
A Wembley Chelsea e Manchester City si affrontano nella finale di FA Cup. La partita inizierà alle ore 16 e si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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