Manchester City-Chelsea oggi in TV deve vedere in chiaro e in streaming la finale di FA Cup | orario e formazioni

Oggi si gioca la finale di FA Cup tra Manchester City e Chelsea, con la partita che si svolge a Wembley. Il calcio d’inizio è previsto per le 16, e l’incontro sarà trasmesso in diretta anche in chiaro, permettendo a chiunque di seguire l’evento senza bisogno di abbonamenti speciali. Le formazioni delle due squadre sono state rese note poco prima dell’inizio, e si prevede una sfida molto combattuta tra le due contendenti.

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