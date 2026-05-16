Maltempo ferma i Mini detective dell’ambiente | rinviata l’indagine sulle sponde del Chiassa

Arezzo, 16 maggio 2026 – Le forti precipitazioni e le condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni hanno causato il rinvio dell’attività dei giovani “detective dell’ambiente” lungo le sponde del torrente Chiassa. La pioggia intensa ha reso impraticabili le aree di intervento, portando alla sospensione temporanea delle indagini programmate. La situazione meteorologica ha alterato i piani stabiliti per questa settimana, impedendo ai partecipanti di proseguire con le attività previste nel progetto dedicato alla tutela ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ARezzo, 16 maggio 2026 – L’ondata di maltempo che, negli ultimi giorni, ha riportato un clima quasi autunnale in un maggio già proiettato verso l’estate, ha costretto i piccoli “detective dell’ambiente” a interrompere temporaneamente la loro missione lungo le sponde del torrente Chiassa. In Alto Valdarno, prende il via con uno stop forzato la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, iniziativa, promossa a livello nazionale da ANBI, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica e Unarga e con media partner TGR, per diffondere la cultura dell’acqua e a valorizzare il ruolo dei Consorzi di Bonifica nella tutela del territorio dal rischio idraulico e nella gestione della risorsa idrica a servizio dell’agricoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo ferma i “Mini detective dell’ambiente”: rinviata l’indagine sulle sponde del Chiassa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Licodia Eubea: un pomeriggio dedicato alla tutela dell’ambiente sulle sponde del lago DirilloRe-Gen è una giovane associazione nata dall’iniziativa di un gruppo di ragazzi del territorio, uniti dalla volontà di contribuire attivamente alla... Poggibonsi e la civiltà. Materiale abbandonato sulle sponde dell’Elsa"Detriti, ferrivecchi, pneumatici lungo l’argine: nessuno si decide a rimuoverli?".