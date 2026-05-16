Il maltempo continua a interessare diverse zone del paese, con piogge, temporali e venti di burrasca che si concentrano soprattutto sulla Calabria, in particolare sull’Alto Tirreno cosentino. Oggi, nove regioni sono sotto allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche avverse che coinvolgono anche l’Umbria, la Campania, alcune parti di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata. In queste aree si segnalano mareggiate e raffiche di vento che interessano le coste e le zone interne.

Ancora piogge, temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese e allerta gialla per la giornata di oggi in Umbria, Campania e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Venti forti e mareggiate sui settori tirrenici Lo indica il Dipartimento della Protezione Civile con un avviso che prevede dalle prime ore di sabato 16 maggio venti forti o di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria (sull'alto Tirreno cosentino), specie sui loro settori tirrenici e appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Rovesci, grandinate e attività... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, allerta gialla in 9 regioni: venti di burrasca e mareggiate in Calabria sull'Alto Tirreno cosentino

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Maltempo, allerta in 9 Regioni. Neve su Cortina

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