Maltempo alle spalle | nel weekend meteo più stabile e soleggiato

Dopo alcuni giorni di maltempo, le previsioni indicano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche per il fine settimana. Le giornate saranno caratterizzate da tempo più stabile e soleggiato, con una diminuzione delle precipitazioni e temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni meteo segnalano un miglioramento generale in tutta la regione, con cieli sereni e condizioni più favorevoli per le attività all'aperto. Nessuna perturbazione significativa è attesa nelle prossime ore.

Dopo il peggioramento degli ultimi giorni, questo fine settimana è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con tempo più stabile e soleggiato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 16 maggio 2026 Tempo Previsto: Nel primo mattino sull’intera regione cielo nuvoloso o coperto con possibili locali piovaschi o rovesci possibili su tutti i settori. Dalla tarda mattinata sui rilievi ed in pianura ampie schiarite con passaggio a cielo poco nuvoloso anche per il pomeriggio e la sera. Temperature: Minime comprese tra 7 e 10°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18 e 22°C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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