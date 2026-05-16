Maldive ritrovato Gianluca Benedetti | sospese le ricerche per il maltempo

Le operazioni di ricerca di Gianluca Benedetti nelle Maldive sono state sospese a causa delle condizioni meteo avverse. La giornata di oggi prevedeva tentativi di raggiungere un terzo ambiente all’interno della grotta, ma le cattive condizioni atmosferiche e la scarsa presenza di ossigeno hanno impedito ai sommozzatori di proseguire le operazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano come intervenire al meglio, considerando le difficoltà tecniche legate all’installazione di attrezzature in ambienti così complessi.

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