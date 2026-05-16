Maldive ritrovato Gianluca Benedetti | sospese le ricerche per il maltempo
Le operazioni di ricerca di Gianluca Benedetti nelle Maldive sono state sospese a causa delle condizioni meteo avverse. La giornata di oggi prevedeva tentativi di raggiungere un terzo ambiente all’interno della grotta, ma le cattive condizioni atmosferiche e la scarsa presenza di ossigeno hanno impedito ai sommozzatori di proseguire le operazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano come intervenire al meglio, considerando le difficoltà tecniche legate all’installazione di attrezzature in ambienti così complessi.
? Punti chiave Come potranno i sommozzatori raggiungere il terzo ambiente della grotta?. Perché la mancanza di ossigeno ha bloccato le ricerche odierne?. Cosa hanno scoperto i soccorritori nella zona già esplorata?. Chi sono le altre quattro vittime coinvolte nella tragedia?.? In Breve Restano da ritrovare quattro vittime tra cui Monica Monfalcone e Muriel Oddenino.. Le biologhe del DISTAV collaboravano al progetto europeo EU for Nature.. I sommozzatori hanno esplorato due settori della grotta tra le 11:30 e 12:30.. L'Ambasciatore Damiano Francovigh e la Console Giorgia Marazzi coordinano le operazioni a Malè.. Le ricerche nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, sono state sospese questo sabato 16 maggio dopo il ritrovamento del corpo di Gianluca Benedetti, uno dei cinque turisti italiani scomparsi durante un’immersione nella grotta marina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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