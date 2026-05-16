Maldive riprendono i soccorsi per i 4 italiani | il meteo blocca tutto
Le operazioni di soccorso per i quattro italiani nelle Maldive sono riprese, ma il maltempo ha complicato le attività. I sub sono stati costretti a raggiungere una profondità doppia rispetto al limite massimo consentito. La pioggia intensa e le condizioni meteorologiche avverse impediscono ai soccorritori di accedere alla grotta e di proseguire le ricerche in modo efficace. La situazione resta critica e le possibilità di intervento sono limitate dalle condizioni atmosferiche.
? Domande chiave Perché i sub hanno raggiunto il doppio della profondità massima consentita?. Come potranno i soccorritori penetrare la grotta con il maltempo attuale?. Chi dovrà rispondere delle violazioni alle norme di sicurezza subacquea?. Quali sono le condizioni attuali dei quattro italiani nella grotta?.? In Breve Sospesa licenza MV Duke of York per violazione limiti profondità 30 metri.. Dispersi Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri a 60 metri.. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti dopo l'incidente di due giorni fa.. Allerta meteo gialla con forti venti blocca soccorsi nell'atollo di Alimathà. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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