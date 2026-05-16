Maldive riprendono i soccorsi per i 4 italiani | il meteo blocca tutto

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di soccorso per i quattro italiani nelle Maldive sono riprese, ma il maltempo ha complicato le attività. I sub sono stati costretti a raggiungere una profondità doppia rispetto al limite massimo consentito. La pioggia intensa e le condizioni meteorologiche avverse impediscono ai soccorritori di accedere alla grotta e di proseguire le ricerche in modo efficace. La situazione resta critica e le possibilità di intervento sono limitate dalle condizioni atmosferiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Perché i sub hanno raggiunto il doppio della profondità massima consentita?. Come potranno i soccorritori penetrare la grotta con il maltempo attuale?. Chi dovrà rispondere delle violazioni alle norme di sicurezza subacquea?. Quali sono le condizioni attuali dei quattro italiani nella grotta?.? In Breve Sospesa licenza MV Duke of York per violazione limiti profondità 30 metri.. Dispersi Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri a 60 metri.. Recuperato il corpo del padovano Gianluca Benedetti dopo l'incidente di due giorni fa.. Allerta meteo gialla con forti venti blocca soccorsi nell'atollo di Alimathà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

maldive riprendono i soccorsi per i 4 italiani il meteo blocca tutto
© Ameve.eu - Maldive, riprendono i soccorsi per i 4 italiani: il meteo blocca tutto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cinque italiani morti alle Maldive: l’immersione, il giallo del meteo, l’ipotesi ipossia(Adnkronos) – Erano in crociera a bordo della 'Duke of York' Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico...

Leggi anche: Italiani morti alle Maldive, gli amici: «Abbiamo subito dato l?allarme, soccorsi arrivati dopo 3 ore. Non c'era maltempo»

maldive riprendono i soccorsiMaldive, soccorsi dopo tre ore. Così la grotta è diventata una trappola mortaleEmergono nuovi dettagli sulla tragedia costata la vita a cinque italiani alle Maldive, quello che dichiarano gli amici che condividevano questo viaggio con loro ed erano a bordo della nave da sub, apr ... affaritaliani.it

maldive riprendono i soccorsiI sub morti alla Maldive erano a una profondità superiore al consentito. Oggi riprendono le ricerche. Sospesa la licenza alla nave che li ha portati all’immersioneI soccorritori lavorano intorno alla grotta dove sono intrappolati ancora quattro dei cinque corpi degli italiani deceduti durante un’immersione nella grotte di Alimathà ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web