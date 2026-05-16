Maldive riprendono i soccorsi per i 4 italiani | il meteo blocca tutto

Le operazioni di soccorso per i quattro italiani nelle Maldive sono riprese, ma il maltempo ha complicato le attività. I sub sono stati costretti a raggiungere una profondità doppia rispetto al limite massimo consentito. La pioggia intensa e le condizioni meteorologiche avverse impediscono ai soccorritori di accedere alla grotta e di proseguire le ricerche in modo efficace. La situazione resta critica e le possibilità di intervento sono limitate dalle condizioni atmosferiche.

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