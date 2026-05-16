Durante le operazioni di ricerca dei sub italiani scomparsi nell’atollo di Vaavu, un militare maldiviano ha perso la vita. La notizia si aggiunge alla tragedia che ha coinvolto la spedizione, con i soccorritori impegnati da giorni in operazioni di recupero. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle vittime, mentre le autorità locali continuano a coordinare le ricerche nell’area. La situazione rimane sotto osservazione, con le operazioni di soccorso ancora in corso.

Roma - Durante le ricerche dei sub italiani morti nell’atollo di Vaavu, un militare maldiviano ha perso la vita. Indagini sul superamento dei limiti di profondità consentiti. La tragedia delle Maldive si aggrava con una nuova vittima. Un sommozzatore della Maldives National Defence Force, impegnato nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani rimasti intrappolati in una grotta sommersa, è morto dopo essersi sentito male durante un’immersione. Si tratta del sergente maggiore Mohamed Mahadi, trasferito d’urgenza in ospedale in condizioni critiche e poi deceduto. Il militare partecipava alla missione avviata nell’area dell’atollo di Vaavu, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maldive, nuova tragedia sott’acqua: muore il sub che cercava gli italiani dispersi

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