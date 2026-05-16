Maldive la bombola di Gianluca Benedetti era vuota

Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda di un sub che, durante un'immersione alle Maldive, ha scoperto che la sua bombola di ossigeno era vuota. La scoperta ha portato il sub a interrompere l’attività e ha generato interrogativi sulla causa del problema. Al momento, le autorità stanno analizzando le circostanze e verificando eventuali responsabilità riguardo alla manutenzione o alla gestione delle attrezzature. Nessuna ipotesi è ancora esclusa o confermata in modo ufficiale.

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