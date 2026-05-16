Maldive la bombola di Gianluca Benedetti era vuota
Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda di un sub che, durante un'immersione alle Maldive, ha scoperto che la sua bombola di ossigeno era vuota. La scoperta ha portato il sub a interrompere l’attività e ha generato interrogativi sulla causa del problema. Al momento, le autorità stanno analizzando le circostanze e verificando eventuali responsabilità riguardo alla manutenzione o alla gestione delle attrezzature. Nessuna ipotesi è ancora esclusa o confermata in modo ufficiale.
Il dettaglio più inquietante della tragedia avvenuta alle Maldive, come riporta ilCorriere, è quello della bombola d’ossigeno trovata completamente vuota accanto al corpo di Gianluca Benedetti. Il subacqueo italiano, 44 anni, è stato recuperato nella seconda di tre grotte collegate a circa 50 metri di profondità. Gli investigatori considerano questo elemento decisivo per ricostruire quanto accaduto ai cinque sub dispersi durante l’immersione. La bombola “a zero” fa pensare che il gruppo possa essere rimasto intrappolato o disorientato all’interno del sistema di grotte, senza riuscire a ritrovare l’uscita prima di esaurire l’ossigeno. Secondo questa ipotesi, i sub sarebbero morti uno dopo l’altro proprio per mancanza d’aria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Cinque sub italiani sono morti durante un’immersione alle #Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato recuperato in una grotta sommersa con la bombola senza ossigeno, mentre proseguono le ricerche degli altri dispersi. ift.tt/H5Bnl7p x.com
Il dettaglio più inquietante della tragedia avvenuta alle Maldive è quello della bombola d’ossigeno trovata completamente vuota accanto al corpo di Gianluca Benedetti facebook
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