Maldive il mistero dei sub nella grotta | perché l’ipotesi incidente prende forza
In alcune isole delle Maldive, un istruttore di immersioni è stato rinvenuto da solo, vicino all’ingresso di una grotta sommersa, con le bombole ormai vuote. Al momento, le autorità stanno analizzando i dettagli dell’accaduto e valutano la possibilità che si tratti di un incidente. Nessuna informazione è stata ancora confermata ufficialmente sulle cause, ma si sta approfondendo il caso per capire cosa possa aver portato a questa situazione. La scena è stata messa sotto sequestro per ulteriori accertamenti.
Un istruttore trovato separato dagli altri, vicino all’ingresso della camera sommersa, con le bombole ormai vuote. E quattro corpi individuati più avanti, nella terza cavità, a circa sessanta metri di profondità, uno accanto all’altro. È attorno a questa scena che si concentra l’inchiesta sulla morte dei cinque italiani durante l’ immersione nell’ atollo di Vaavu, alle Maldive. L’ipotesi che sta prendendo sempre più forza è quella dell’ incidente in grotta, con il gruppo forse disorientato, bloccato o impossibilitato a trovare la via d’uscita. Il mistero della grotta sommersa Secondo la ricostruzione al vaglio degli investigatori maldiviani,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
TRAGEDIA ALLE MALDIVE: COME SONO MORTI I 5 ITALIANI Intrappolati a 50 METRI
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Maldive, cinque italiani morti in immersione: il mistero della grotta profonda resta GUARDA QUI: ift.tt/UL6tQwp x.com
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