Maldive il mistero dei sub nella grotta | perché l’ipotesi incidente prende forza

In alcune isole delle Maldive, un istruttore di immersioni è stato rinvenuto da solo, vicino all’ingresso di una grotta sommersa, con le bombole ormai vuote. Al momento, le autorità stanno analizzando i dettagli dell’accaduto e valutano la possibilità che si tratti di un incidente. Nessuna informazione è stata ancora confermata ufficialmente sulle cause, ma si sta approfondendo il caso per capire cosa possa aver portato a questa situazione. La scena è stata messa sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

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