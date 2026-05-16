Maldive 5 sub italiani morti in immersione | sommozzatori in azione per recuperare i corpi
Alle Maldive, cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, a una profondità di circa 50-60 metri. Le autorità locali stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi con l’ausilio di sommozzatori specializzati. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause. Le operazioni di ricerca continuano per individuare tutti i corpi coinvolti in questo incidente.
Proseguono le operazioni di ricerca dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione, a circa 50-60 metri di profondità, nell’atollo di Vaavu. Una delle cinque vittime è stata recuperata, si tratta dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Le autorità locali hanno fatto sapere che quest’ultimo è stato trovato vicino all’imboccatura della grotta mentre si ipotizza che gli altri quattro siano entrati nella cavità. Le altre persone che hanno perso la vita sono Monica Montefalcone, professoressa di ecologia all’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo marino Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maldive, 5 italiani morti durante immersione
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