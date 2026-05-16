Maldive 5 sub italiani morti in immersione | sommozzatori in azione per recuperare i corpi

Alle Maldive, cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, a una profondità di circa 50-60 metri. Le autorità locali stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi con l’ausilio di sommozzatori specializzati. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause. Le operazioni di ricerca continuano per individuare tutti i corpi coinvolti in questo incidente.

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