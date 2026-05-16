Le indagini sulla morte di Garlasco si concentrano su tre brevi telefonate effettuate nei giorni prima del delitto. Le chiamate sono state registrate e analizzate dagli investigatori, che le collegano alle attività di Andrea Sempio. La nuova inchiesta si basa su questi elementi, che sono stati messi sotto la lente di ingrandimento nelle ultime settimane. Le autorità continuano a raccogliere informazioni e a verificare le comunicazioni telefoniche nel tentativo di chiarire il ruolo di Sempio nel caso.

Tre telefonate di pochi secondi, concentrate nei giorni immediatamente precedenti al delitto di Garlasco, sono oggi al centro della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Per gli investigatori quei contatti verso casa Poggi rappresentano un dettaglio tutt’altro che marginale: due chiamate effettuate il 7 agosto 2007, della durata di 2 e 8 secondi, e una terza l’8 agosto, durata 21 secondi. Elementi che, secondo la Procura di Pavia, potrebbero assumere un peso indiziario significativo nel quadro investigativo riaperto a distanza di anni. A rendere il quadro ancora più delicato sono le spiegazioni fornite dallo stesso Sempio durante gli interrogatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mai fatto prima”. Garlasco, la verità dei carabinieri su Sempio

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Delitto di Garlasco, spuntano nuovi audio che incriminerebbero Sempio

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