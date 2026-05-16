Macron spunta un retroscena sullo schiaffo di Brigitte | c’entrerebbe un messaggio

Un gesto secco che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, immortalato dalle telecamere all’aeroporto di Hanoi un anno fa, ha suscitato molte discussioni. Si tratta di uno schiaffo di Brigitte Macron rivolto al marito, il presidente francese. La vicenda ha riacceso l’interesse su quanto accaduto durante quella visita ufficiale. Ora, si fa strada la possibilità che dietro a quel gesto ci sia un messaggio preciso. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma le speculazioni si susseguono.

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Quel gesto secco immortalato dalle telecamere all’ aeroporto di Hanoi, esattamente un anno fa, aveva fatto il giro del mondo in poche ore. Brigitte Macron che colpiva il marito Emmanuel mentre scendevano dall’Airbus presidenziale: un’immagine surreale, quasi grottesca, per una coppia che ha sempre incarnato l’ immagine di solidità istituzionale. All’epoca l’Eliseo si affrettò a sminuire, parlando di “ scherzo tra coniugi “, di un momento goliardico estrapolato dal contesto. Ma oggi, a un anno esatto dalla fine del mandato presidenziale di Macron, quella versione ufficiale viene smontata pezzo per pezzo. A riaccendere i riflettori sulla. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Macron, spunta un retroscena sullo schiaffo di Brigitte: c’entrerebbe un messaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRUMP ATTACCA DI NUOVO MACRON: Si sta ancora riprendendo dal pugno che gli ha dato la moglie Sullo stesso argomento Perché Brigitte Macron avrebbe schiaffeggiato Emmanuel: spunta un messaggio con un’attriceRicordate quando Brigitte Macron, esattamente un anno fa, diede quel famigerato schiaffo al marito Emmanuel, che fu immortalato dalle telecamere... Macron, Brigitte e quel messaggio: l’Eliseo smentisce ma spunta una vecchia dichiarazione di Farahani‘Un couple (presque) parfait’(Una coppia quasi perfetta) diFlorian Tardifè una biografia su Macron e Brigitte in uscita prossimamente.