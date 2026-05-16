Lunedì 18 maggio scioperano educatori scolastici e operatori domiciliari

Lunedì 18 maggio, educatori scolastici e operatori domiciliari si fermeranno per uno sciopero nazionale indetto dalle cooperative sociali. La protesta è organizzata dall’Usb delle regioni Abruzzo e Molise, che si unisce alle altre sigle sindacali per chiedere migliori condizioni lavorative. Tra le ragioni della mobilitazione ci sono la precarietà dei contratti, salari considerati insufficienti e la percezione che i servizi sociali siano trattati come un mercato. La giornata di astensione coinvolge diverse strutture e realtà del settore.

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