Luigi Castriotta testimone di quando Manfredonia perse il suo faro
Luigi Castriotta ha testimoniato l’evento in cui il faro di Manfredonia venne distrutto. L’incidente avvenne in un periodo specifico e coinvolse direttamente la comunità locale, lasciando un segno tangibile nel territorio. Castriotta ha ricordato quei momenti come parte di un ricordo personale legato alla sua infanzia e alla storia della città. La testimonianza si inserisce in un contesto più ampio di ricostruzione storica e di documentazione di un episodio che ha segnato il patrimonio locale.
MANFREDONIA - Esistono momenti in cui la Storia con la "S" maiuscola incrocia gli occhi di un bambino, trasformando un ricordo d'infanzia in un archivio prezioso per un'intera comunità. È il caso di Luigi Castriotta, pescatore in pensione, che nel settembre del 1943 si trovava sul posto insieme ad altri ragazzi della sua età, assistendo incredulo a uno degli atti finali dell'occupazione tedesca a Manfredonia e alla distruzione metodica delle infrastrutture portuali. Il calendario segnava il 22 settembre 1943. Erano le 12:30 circa del mattino quando la quiete della città fu spezzata dal boato dell'artiglieria. Secondo... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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