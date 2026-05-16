Luigi Castriotta testimone di quando Manfredonia perse il suo faro

Luigi Castriotta ha testimoniato l’evento in cui il faro di Manfredonia venne distrutto. L’incidente avvenne in un periodo specifico e coinvolse direttamente la comunità locale, lasciando un segno tangibile nel territorio. Castriotta ha ricordato quei momenti come parte di un ricordo personale legato alla sua infanzia e alla storia della città. La testimonianza si inserisce in un contesto più ampio di ricostruzione storica e di documentazione di un episodio che ha segnato il patrimonio locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui