Nel 1995, agli Internazionali d'Italia, un giovane tennista si fece notare nel torneo, attirando l’attenzione del pubblico. Con il numero 411 nel ranking mondiale, arrivò a Roma e riuscì a coinvolgere gli spettatori che si arrampicavano sugli alberi per vederlo giocare. La sua presenza sul campo lasciò un segno tra gli appassionati di tennis, diventando uno dei protagonisti di quella edizione del torneo.

C’è stato un tempo in cui avere un italiano, uno solo, agli ottavi di Roma ci sembrò una favola. La gente si arrampicava sui pini del Foro Italico per vederlo giocare, perché i posti a sedere erano andati rapidamente esauriti. Da lassù gli urlavano Lucio, chissà perché. I giornali lo chiamavamo più semplicemente Cenerentolo. E questa è la storia di quei giorni di maggio del 1995. Si chiamava Corrado Borroni, era nato a Garbagnate, nel milanese, aveva compiuto ventidue anni il secondo giorno di torneo. Poche settimane prima aveva giocato un Satellite non lontano da Roma, a Velletri, e si era fatto male. "Avevo deciso di andare lo stesso agli Internazionali perché avevo buone sensazioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lucio Borroni, il numero 411 del mondo che fece impazzire Roma

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