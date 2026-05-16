Luciano Darderi ha ammesso senza giri di parole la sua stanchezza dopo la pesante sconfitta in semifinale contro Casper Ruud al Foro Italico."Mi scuso con tutta la gente, ma oggi non avevo proprio benzina", ha detto il tennista italiano nella conferenza stampa. Sul 4-1 nel secondo set, un tifoso dal secondo anello ha urlato "Abbiamo pagato", lamentando il mancato impegno di Darderi, reduce dalla durissima maratona dei quarti contro Rafa Jodar terminata alle due di notte. Al secondo "abbiamo pagato", Darderi è sbottato: si è voltato verso lo spettatore e gli ha mostrato più volte la racchetta come a dirgli "vieni tu e gioca al mio posto". Il pubblico del Foro Italico si è schierato immediatamente con l’azzurro, fischiando sonoramente il tifoso critico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luciano Darderi, scoppia la rissa a Roma: "Abbiamo pagato", "E allora..."

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