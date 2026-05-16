Dopo soli cinque mesi dal lancio, la Lucca Visit Card ha superato le mille unità vendute, raggiungendo un risultato superiore alle previsioni iniziali. La card permette di accedere ai musei cittadini applicando uno sconto consistente, facilitando così l'accesso ai principali poli culturali locali. La sua diffusione si è consolidata rapidamente, dimostrando un buon riscontro tra i visitatori. La vendita delle card continua, senza indicazioni di rallentamenti o problemi di disponibilità.

Lucca Visit Card, a gonfie vele. In appena cinque mesi dal suo lancio, sono state superate le 1000 copie delle card che consentono, con un consistente sconto, di visitare tutti i poli museali cittadini. In totale, Lucca Visit Card ha raggiunto precisamente le 1070 tessere vendute, andando ben oltre le previsioni iniziali dell’amministrazione comunale, che aveva stimato circa 1500 adesioni nell’arco del primo anno di attività. Un risultato che conferma la bontà del progetto, atteso da almeno venti anni, e la risposta estremamente positiva da parte di cittadini e visitatori verso il primo biglietto unico integrato della città, nato per consentire l’accesso coordinato ai principali luoghi culturali lucchesi e per mettere finalmente a sistema il patrimonio storico, artistico e museale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Visit Card a quota mille “Superate le più rosee previsioni“

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