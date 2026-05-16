Lucca | i mozziconi diventano risorse con il progetto #Riciccami

A Lucca è stato avviato il progetto #Riciccami, che mira a trasformare i mozziconi di sigaretta in risorse utili. In città sono stati posizionati nuovi contenitori dedicati alla raccolta di questi rifiuti, con l’obiettivo di recuperare e riutilizzare i filtri esausti. La iniziativa si concentra sulla possibilità di convertire i mozziconi in materiali riutilizzabili, evitando che finiscano nell’ambiente. Questi rifiuti saranno raccolti nei contenitori appositamente installati in diverse zone della città.

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? Domande chiave Come può un filtro di sigaretta trasformarsi in un oggetto utile?. Cosa accadrà ai rifiuti raccolti nei nuovi contenitori di Lucca?. Chi ha ideato la tecnologia per trasformare la cellulosa in imbottitura?. Come influirà questo progetto sul decoro delle frazioni lucchesi?.? In Breve Installati 25 contenitori specifici per sigarette e tabacco riscaldato in vari punti cittadini.. Human Maple trasforma l'acetato di cellulosa in imbottiture per prodotti riciclati.. Sandra Bianchi di Sistema Ambiente coordina il coinvolgimento di studenti e volontari.. L'iniziativa di piazza San Michele prevede un'estensione sperimentale alle frazioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca: i mozziconi diventano risorse con il progetto #Riciccami ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lucca, i mozziconi diventano risorse: nasce il progetto #Riciccami? Punti chiave Come può un filtro di sigaretta diventare un nuovo oggetto? Cosa succederà ai mozzoni raccolti nei nuovi contenitori di Lucca? Chi... Al via la campagna #Riciccami. Sabato in piazza San Michele tutti insieme contro i mozziconiSabato alle ore 10 in Piazza San Michele, prende il via la campagna #Riciccami, iniziativa dedicata alla raccolta e al riciclo dei mozziconi di... Al via la campagna #Riciccami. Sabato in piazza San Michele tutti insieme contro i mozziconiSistema Ambiente lancia il progetto di raccolta delle cicche promosso da Human Maple e dal Comune. Sandra Bianchi: Saranno installati 25 raccoglitori. Perché un piccolo gesto può fare una grande diff ... lanazione.it