Lotus rilancia con Focus 2030

Un nuovo piano strategico chiamato Focus 2030 è stato annunciato da Lotus Cars, azienda britannica in cui il principale azionista è la holding cinese Geely. Il progetto mira a rafforzare la posizione sul mercato, migliorare la sostenibilità economica e consolidare l’identità del marchio. La casa automobilistica ha deciso di aggiornare la propria strategia industriale e commerciale, puntando a obiettivi specifici nel medio termine. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi previsti.

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