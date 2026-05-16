Lotus rilancia con Focus 2030
Un nuovo piano strategico chiamato Focus 2030 è stato annunciato da Lotus Cars, azienda britannica in cui il principale azionista è la holding cinese Geely. Il progetto mira a rafforzare la posizione sul mercato, migliorare la sostenibilità economica e consolidare l’identità del marchio. La casa automobilistica ha deciso di aggiornare la propria strategia industriale e commerciale, puntando a obiettivi specifici nel medio termine. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi previsti.
(Adnkronos) – Lotus Cars, che ha come primo azionista Geely Holding Group, rilancia la propria strategia industriale e commerciale con Focus 2030, il nuovo piano con cui il marchio britannico punta a rafforzare competitività, sostenibilità economica e identità del brand. La strategia si fonda su quattro pilastri: rafforzamento del marchio, approccio multi-powertrain, collaborazione con i partner industriali e maggiore disciplina finanziaria. “Lotus nasce dallo spirito ribelle di Colin Chapman, un’eredità che continua a guidarci ancora oggi”, ha dichiarato Qingfeng Feng CEO di Lotus Group “Con Focus 2030 andremo a ridefinire sia il brand sia il modello di business, restando però fedeli al nostro DNA. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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