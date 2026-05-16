Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 16 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, sabato 16 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto, con i numeri e le combinazioni vincenti disponibili fino alle 19:30. Chi ha partecipato ha potuto scegliere di giocare ai vari giochi di fortuna, tra cui anche il 10eLotto serale. Nell’estrazione precedente, avvenuta venerdì 15 maggio, non sono stati registrati né un 6 né un 5+ nel SuperEnalotto. La raccolta delle schedine è rimasta aperta fino a quell’orario.

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