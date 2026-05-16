Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 16 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 16 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto, con i numeri e le combinazioni vincenti disponibili fino alle 19:30. Chi ha partecipato ha potuto scegliere di giocare ai vari giochi di fortuna, tra cui anche il 10eLotto serale. Nell’estrazione precedente, avvenuta venerdì 15 maggio, non sono stati registrati né un 6 né un 5+ nel SuperEnalotto. La raccolta delle schedine è rimasta aperta fino a quell’orario.

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 15 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 67 (96) 66 (84) 10 (75) 3 (65) 74 (57)Cagliari: 41 (101) 52 (75) 63 (67) 12 (59) 45 (52)Firenze: 78 (72) 28 (71) 3 (45) 4 (41) 17 (40)Genova: 66 (83) 6 (73) 3 (57) 53 (54) 90 (53)Milano: 77 (80) 61 (74) 88 (64) 15 (62) 74 (60)Napoli: 40 (108) 1 (87) 81 (53) 84 (45) 59 (45)Palermo: 90 (78) 6... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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