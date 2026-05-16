Loro Ciuffenna riaperta la palestra alpinistica e ferrata sul monte Lori
A Loro Ciuffenna, la palestra alpinistica e la ferrata sul monte Lori sono state riaperte dopo un sopralluogo effettuato il 12 maggio dai tecnici dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e dalla Stazione Foreste Casentinesi del Soccorso alpino speleologico toscano. La riapertura è avvenuta in esecuzione di una convenzione che prevede il supporto al sistema locale di protezione civile. L’intervento ha riguardato le verifiche e le valutazioni necessarie per garantire la sicurezza dell’area.
A seguito del sopralluogo eseguito lo scorso 12 maggio dai tecnici dell'Unione dei Comuni del Pratomagno e dalla Stazione Foreste Casentinesi del Soccorso alpino speleologico toscano, in base alla convenzione in essere per supporto al sistema locale di protezione civile, sono state effettuate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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