Loro Ciuffenna riaperta la palestra alpinistica e ferrata sul monte Lori

A Loro Ciuffenna, la palestra alpinistica e la ferrata sul monte Lori sono state riaperte dopo un sopralluogo effettuato il 12 maggio dai tecnici dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e dalla Stazione Foreste Casentinesi del Soccorso alpino speleologico toscano. La riapertura è avvenuta in esecuzione di una convenzione che prevede il supporto al sistema locale di protezione civile. L’intervento ha riguardato le verifiche e le valutazioni necessarie per garantire la sicurezza dell’area.

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