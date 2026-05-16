Loro Ciuffenna riaperta la palestra alpinistica e ferrata sul monte Lori

Da arezzonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Loro Ciuffenna, la palestra alpinistica e la ferrata sul monte Lori sono state riaperte dopo un sopralluogo effettuato il 12 maggio dai tecnici dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e dalla Stazione Foreste Casentinesi del Soccorso alpino speleologico toscano. La riapertura è avvenuta in esecuzione di una convenzione che prevede il supporto al sistema locale di protezione civile. L’intervento ha riguardato le verifiche e le valutazioni necessarie per garantire la sicurezza dell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A seguito del sopralluogo eseguito lo scorso 12 maggio dai tecnici dell'Unione dei Comuni del Pratomagno e dalla Stazione Foreste Casentinesi del Soccorso alpino speleologico toscano, in base alla convenzione in essere per supporto al sistema locale di protezione civile, sono state effettuate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Riaperta la Ferrata Romana Neri. La parete dedicata all’arrampicataÈ stata riaperta al pubblico la falesia "Ferrata Romana Nesi", nel territorio di Loro Ciuffenna, all’interno del comprensorio del Pratomagno, dopo...

Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a Loro Ciuffenna

loro ciuffenna loro ciuffenna riaperta laRiaperta la Ferrata Romana Neri. La parete dedicata all’arrampicataÈ stata riaperta al pubblico la falesia Ferrata Romana Nesi, nel territorio di Loro Ciuffenna, all’interno del comprensorio del ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web