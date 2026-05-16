Lorient-Le Havre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica sera alle 21:00 si gioca l'ultima partita di Ligue 1 della stagione, con il match tra Lorient e Le Havre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si aspettano novità nelle scelte dei tecnici. Il Lorient, guidato dall’allenatore Pantaloni, cerca di ottenere punti per concludere al meglio il campionato, mentre il Le Havre cerca una vittoria per rafforzare le proprie speranze di salvezza. Le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre i convocati sono stati resi noti.

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