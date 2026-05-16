Lorient-Le Havre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera alle 21:00 si gioca l'ultima partita di Ligue 1 della stagione, con il match tra Lorient e Le Havre. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si aspettano novità nelle scelte dei tecnici. Il Lorient, guidato dall’allenatore Pantaloni, cerca di ottenere punti per concludere al meglio il campionato, mentre il Le Havre cerca una vittoria per rafforzare le proprie speranze di salvezza. Le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre i convocati sono stati resi noti.

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Ultimi 90 minuti di Ligue1 e il Lorient di Pantaloni affronta in casa un Le Havre a caccia di punti salvezza. I merlus hanno fatto un campionato di alto profilo chiuso in crescendo con un ruolino impressionante in casa dove tutte le grandi hanno lasciato punti al di fuori del Lille. Il tecnico ex Ajaccio ha rifiutato il rinnovo del contratto e pertanto sembra essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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