Lorient-Le Havre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica sera si gioca l'ultima giornata di Ligue 1 con il match tra Lorient e Le Havre. La partita si svolgerà alle 21:00 e si terrà allo stadio di casa del Lorient. I padroni di casa sono guidati dall’allenatore Pantaloni, mentre il Le Havre cerca di ottenere punti utili per la salvezza. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite, con i pronostici che si concentrano su questa sfida decisiva per entrambe le squadre.
Ultimi 90 minuti di Ligue1 e il Lorient di Pantaloni affronta in casa un Le Havre a caccia di punti salvezza. I merlus hanno fatto un campionato di alto profilo chiuso in crescendo con un ruolino impressionante in casa dove tutte le grandi hanno lasciato punti al di fuori del Lille. Il tecnico ex Ajaccio ha rifiutato il rinnovo del contratto e pertanto sembra essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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