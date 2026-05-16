Lorient-Le Havre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica sera si gioca l'ultima giornata di Ligue 1 con il match tra Lorient e Le Havre. La partita si svolgerà alle 21:00 e si terrà allo stadio di casa del Lorient. I padroni di casa sono guidati dall’allenatore Pantaloni, mentre il Le Havre cerca di ottenere punti utili per la salvezza. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite, con i pronostici che si concentrano su questa sfida decisiva per entrambe le squadre.

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