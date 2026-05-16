L' ombra dell' eroina e il mercato della cocaina | giovani ma non soltanto pizzicati con la roba
Durante un'operazione di controllo nel territorio, gli agenti del commissariato di Canicattì hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, cocaina e eroina. Diversi giovani e adulti sono stati trovati in possesso di droga, mentre alcuni sono stati denunciati per detenzione e spaccio. L'intervento si inserisce in un'attività di vigilanza volta a contrastare il consumo e la diffusione di sostanze illegali. Nessun dettaglio sui numeri specifici delle persone coinvolte o sui sequestri effettuati.
Marijuana, hashish, cocaina e perfino eroina. Hanno trovato di tutto i poliziotti del commissariato di Canicattì durante un servizio di prevenzione e repressione di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Dal centro alla periferia, gli agenti hanno controllato più giovani. Quattro coloro che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
"Party" dell'imprenditore friulano con cocaina ed eroina, indagate le ragazze presentiÈ stato dimesso ieri, 23 marzo, dal Ca’ Foncello e dichiarato ufficialmente fuori pericolo il 51enne di Lignano che sabato scorso era stato ridotto...
"Condividere con te sta roba mi fa impazzire”: i messaggi choc del giornalista e della prof arrestati e l’ombra delle chat straniereRoma, 16 marzo 2026 – “Oggi mi è venuto un flash troppo perverso pensando a te che fai la baby sitter ai tuoi Avengers”.
I fan ricordano George Michael, l’ombra dell’eroina sulla morteRoma, (askanews) – Il mondo della musica piange la morte improvvisa di George Michael a 53 anni il giorno di Natale per un arresto cardiaco. In tanti hanno voluto rendergli omaggio lasciando fiori e ... affaritaliani.it
In Afghanistan Stato islamico e talebani litigano sul business dell’eroinaDesarak, Afghanistan meridionale. Nel distretto di Achin ci sono circa settanta fabbriche di eroina, a due ore di macchina da Jalalabad, il capoluogo della provincia di Nangarhar che confina con il ... ilfoglio.it