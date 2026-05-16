L' ombra dell' eroina e il mercato della cocaina | giovani ma non soltanto pizzicati con la roba

Durante un'operazione di controllo nel territorio, gli agenti del commissariato di Canicattì hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, cocaina e eroina. Diversi giovani e adulti sono stati trovati in possesso di droga, mentre alcuni sono stati denunciati per detenzione e spaccio. L'intervento si inserisce in un'attività di vigilanza volta a contrastare il consumo e la diffusione di sostanze illegali. Nessun dettaglio sui numeri specifici delle persone coinvolte o sui sequestri effettuati.

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