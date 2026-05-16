Lombardia | nuovi piani per la fauna e il recupero di farmaci inutilizzati

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, sono stati annunciati nuovi piani dedicati alla gestione della fauna e al recupero dei farmaci inutilizzati. Le autorità hanno predisposto modifiche alle normative sulla caccia e sulle pratiche di conservazione dei medicinali, con l’obiettivo di regolare meglio le attività e ridurre gli sprechi. Sono state definite le categorie di persone e enti che potranno beneficiare dei farmaci salvati, garantendo nuove procedure per lo smaltimento e la redistribuzione. Le novità si inseriscono in un quadro di interventi più ampi sulla tutela ambientale e sulla salute pubblica.

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? Punti chiave Come cambieranno le regole per la caccia in Lombardia?. Chi potrà ricevere i medicinali salvati dallo spreco?. Cosa cambierà concretamente per la biodiversità del territorio?. Come funzionerà il nuovo sistema di donazione dei farmaci?.? In Breve Legge 16 del 7 ottobre 2025 rimodula norme venatorie del 16 agosto 1993.. Legge 17 del 4 dicembre 2025 incentiva donazione farmaci per economia circolare.. Nuove norme mirano a ridurre sprechi sanitari e proteggere biodiversità lombarda..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre del 2026 sostiene l’ambizioso piano lombardo per il recupero di farmaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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