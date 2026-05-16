Lombardia il maltempo cede il passo | weekend tra schiarite e sole

Dopo giorni di maltempo, le condizioni in Lombardia iniziano a migliorare, con schiarite e sole che caratterizzeranno il fine settimana. Il nuovo peggioramento è previsto a partire da lunedì, con un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature. Le temperature durante il weekend varieranno tra la pianura e le zone montane, con valori più miti in pianura e più freddi in alta quota. Le previsioni indicano un progressivo ritorno alle condizioni più instabili a partire dall'inizio della settimana prossima.

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? Punti chiave Quando inizierà esattamente il nuovo peggioramento previsto per lunedì?. Come cambieranno le temperature tra la pianura e le zone montane?. Dove colpiranno i nuovi rovesci previsti per l'inizio della settimana?. Perché il cambio di vento influenzerà la percezione del calore?.? In Breve Sabato 16 maggio massime tra 18 e 22°C con venti da nord-ovest.. Domenica 17 maggio cielo sereno con temperature fino a 24°C nei centri abitati.. Lunedì 18 maggio previsti rovesci sparsi e minime tra 10 e 13°C.. Miglioramento favorisce attività all'aperto e mercati locali nei borghi lombardi.. Il maltempo che ha colpito la regione negli ultimi giorni cede il passo a un miglioramento meteorologico proprio questo sabato 16 maggio 2026, con l’arrivo di schiarite e temperature più miti previste per tutto il fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia, il maltempo cede il passo: weekend tra schiarite e sole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’incognita di un weekend tra sole e nuvole: le previsioni meteo per il fine settimana in LombardiaColpa di coda dell’inverno o anticipo di primavera? Cosa ci riserverà il weekend alle porte dal punto di vista meteorologico? Sono tanti a... Lombardia: dal sole mite all’allerta meteo, arriva il maltempoLa Lombardia si prepara a una transizione meteorologica che vedrà il passaggio da un giovedì mite e soleggiato a una fase di instabilità più marcata... Maltempo in Lombardia, forte grandinata a Varese e nevicate abbondanti in montagnaGli effetti dell’ampia perturbazione che sta scendendo verso l’Europa centrale continueranno a farsi sentire anche nei prossimi giorni ... milano.repubblica.it Oltre diecimila fulmini in un giorno: il bilancio del maltempo in Lombardia di lunedì 11 maggioI dati raccolti dall'Arpa regionale fotografano gli effetti della perturbazione dei giorni scorsi. E non è ancora finita ... milano.repubblica.it