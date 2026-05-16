ll piano segreto tra trump xi e putin per ridisegnare i confini del mondo

Recentemente, si è svolto un incontro tra il leader statunitense e quello cinese a Pechino, seguito da una cena di Stato. La stessa giornata ha visto anche una riunione tra il presidente russo e i loro colleghi di Stati Uniti e Cina. Durante l'incontro, sono stati discussi vari argomenti senza che siano stati rilasciati dettagli sulle questioni trattate. Non sono stati resi pubblici i contenuti specifici delle conversazioni o eventuali accordi raggiunti.

È cominciato un clima di distensione tra Stati Uniti e Cina? Forse sì, ma non è detto. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati a Pechino, dove hanno avuto dei colloqui per poi partecipare a una cena di Stato. Il tono generale ha segnato un rasserenamento dei rapporti e, in particolare, si è registrata una (non scontata) convergenza sul dossier iraniano. Al contempo, Taiwan resta però fonte di attrito tra le due potenze rivali. «Il presidente Trump e io abbiamo avuto un approfondito scambio di opinioni sulle relazioni tra Cina e Usa e sulle dinamiche internazionali e regionali», ha affermato il presidente cinese durante la cena di Stato, per poi aggiungere: «Entrambi crediamo che la relazione tra Cina e Stati Uniti sia la più importante relazione bilaterale al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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