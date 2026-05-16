Lizzo ha espresso forti critiche nei confronti degli algoritmi dei social media, accusandoli di essere razzisti e grassofobici. La cantante sostiene che tali sistemi abbiano ostacolato la promozione del suo ultimo album, danneggiando anche l’intera industria musicale. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla percezione di un trattamento ingiusto da parte delle piattaforme digitali, che influenzano la visibilità degli artisti e il successo commerciale. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sull’impatto dei social sulla musica e sulla cultura.

Lizzo ha usato parole al veleno per gli algoritmi definendoli colpevoli di aver ostacolato la promozione del suo album, danneggiando al tempo stesso l’industria musicale. La cantante si appresta a pubblicare il suo terzo lavoro in studio, Bit*h il 5 giugno e finora ha condiviso il brano che dà il titolo all’album, che campiona Meredith Brooks, oltre a Don’t Make Me Love U. La canzone riprende l’omonimo successo del 1997 di Meredith Brooks. Il titolo dell’album richiama inoltre uno dei brani che hanno segnato la svolta nella carriera di Lizzo, Truth Hurts del 2019, in cui la cantante ha dichiarato con la sua famosa frase: “ Sono al 100% quella stro**a”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lizzo critica l’algoritmo dei social “razzista e grassofobico” e colpevole di aver distrutto l’industria musicale

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