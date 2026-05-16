Livorno debutto del robot Versius | nuovi interventi toracici

A Livorno è stato presentato il robot chirurgico Versius, che sarà impiegato in interventi toracici per pazienti oncologici. L’obiettivo è migliorare le procedure chirurgiche con tecnologie avanzate. La piattaforma permette di eseguire operazioni meno invasive rispetto alla chirurgia tradizionale. Non sono ancora definiti i tempi di recupero post-operatorio, né i vantaggi specifici rispetto ai metodi convenzionali, poiché i primi interventi sono appena stati avviati.

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