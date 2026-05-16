LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | parte gara-1!

Alle 13.54 è partita gara-1 del GP Cechia 2026 di Superbike, con un totale di 22 giri previsto. Prima dello start, si sono svolte le sessioni di prove libere e qualifiche. Durante le FP2, il pilota ha realizzato il miglior tempo e si è classificato sesto in griglia. Nonostante un buon ritmo, si prevede che possa essere difficile raggiungere il podio. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Sono previsti 22 giri per gara-1. 13.49 Gerloff dopo il primo tempo nelle FP2 partirà sesto dopo le qualifiche, difficile possa andare a podio nonostante un buon ritmo. 13.44 Ricordiamo l’assenza di Bautista per via del brutto infortunio occorso durante le FP3. 13.39 Questa la griglia di partenza: 1 BULEGA 11 2 MONTELLA 5 3 LECUONA 7 4 LOWES 14 5 SURRA 67 6 GERLOFF 31 7 BASSANI 47 8 BALDASSARRI 34 9 PETRUCCI 9 10 MANZI 62 11 VIERGE 97 12 MACKENZIE 95 13 LOCATELLI 55 14 LOWES 22 15 BRIDEWELL 46 16 SOFUOGLU 54 17 GARDNER 87 18 RATO 13 19 KUNII 92 20 VAN DER MARK 60 21 CHANTRA 35 13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta del Gran Premio Cechia, tra poco il via di gara-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: parte gara-1! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video En directo | Primera carrera de Superbike del ESBK 2026 en Jerez Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega in pole, tra poco il via di gara-1! LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: parte gara-2!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 Bulega mantiene la prima posizione, dietro Lecuona e Bautista. Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, differita TV8Dopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest'oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega in pole, tra poco il via di gara-1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ... oasport.it