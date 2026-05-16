LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | bandiera rossa!
Durante il GP della Repubblica Ceca di Superbike 2026, la corsa è stata interrotta da una bandiera rossa. Alle 14.05, il pilota è stato trasferito in barella e si trovava in stato di coscienza. Si ipotizza un possibile problema al braccio, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni specifiche. La gara è sospesa mentre vengono gestiti i soccorsi e aggiornamenti ufficiali sono attesi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Petrucci via in barella, il pilota è cosciente, possibile problema al braccio. 14.03 BANDIERA ROSSA per la caduta di Petrucci. -20 Caduta per Petrucci in curva 13. -21 Baldassarri sesto e Bassani settimo, Locatelli e Manzi nono e decimo. -22 Bulega in testa, Montella secondo e Lecuona terzo. Ottimo Surra quarto. PARTE GARA-1! 13.57 Giro di ricognizione in corso. 13.54 Sono previsti 22 giri per gara-1. 13.49 Gerloff dopo il primo tempo nelle FP2 partirà sesto dopo le qualifiche, difficile possa andare a podio nonostante un buon ritmo. 13.44 Ricordiamo l’assenza di Bautista per via del brutto infortunio occorso durante le FP3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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