LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 non dà scampo al russo e vola in finale!

Nel torneo ATP di Roma 2026, il match tra il numero uno del ranking e un avversario russo si è concluso con il primo che ha vinto in tre set, 6-2, 5-7, 6-4, assicurandosi così un posto in finale. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto il tennista italiano affrontare una sfida impegnativa contro il rivale russo, con il secondo set che ha visto una rimonta dell’avversario. La finale tra Sinner e Ruud è prevista alle 16.30 e sarà visibile in televisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui