LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 non dà scampo al russo e vola in finale!

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Roma 2026, il match tra il numero uno del ranking e un avversario russo si è concluso con il primo che ha vinto in tre set, 6-2, 5-7, 6-4, assicurandosi così un posto in finale. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto il tennista italiano affrontare una sfida impegnativa contro il rivale russo, con il secondo set che ha visto una rimonta dell’avversario. La finale tra Sinner e Ruud è prevista alle 16.30 e sarà visibile in televisione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA FINALE SINNER-RUUD E DOVE VEDERLA IN TV 16.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 16.28 Domani Sinner andrà a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo in questa stagione, il sesto contando anche il 2025. Il sogno è di rivedere un italiano trionfare al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. 16.27 Chiaramente Ruud avrà un giorno di recupero in più rispetto a Sinner, ma in fondo il n.1 è rimasto in campo solo un quarto d’ora oggi. 16.24 Domani Sinner affronterà Ruud nell’atto conclusivo per il titolo. 16.22 Jannik Sinner ha sconfitto 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev in 2 ore e 37 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4: Jannik vola in finale a Roma, domani sfiderà Ruud

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