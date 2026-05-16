LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 completa l’opera ed è in finale!
Nel torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno del ranking e il suo avversario si è concluso con la vittoria del primo, che ha conquistato la finale dopo aver vinto i primi due set e aver perso il terzo. La partita si è conclusa con un punto vincente del favorito, che ha chiuso il quarto set con un rovescio incrociato. Durante il match, sono stati segnalati vari scambi di gioco, con il pubblico presente che ha assistito a momenti di grande intensità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 LA CHIUDE QUIIIIIIIIIIIIIIII!!!! GRANDISSIMOOOOOOOOOOOO!!! Sinner scaglia un rovescio incrociato imprendibile e vola in finale a Roma! 40-30 Servizio al centro e diritto vincente del n.1. 30-30 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. Momento thrilling. Altra seconda. 30-15 Palla corta di Sinner. Medvedev ci arriva bene, ma sbaglia la direzione dell’attacco. Sinner rimane fermo e, con il diritto in controbalzo, va a segno con il campo aperto. 15-15 Servizio e diritto dell’italiano, lungo il diritto incrociato del russo. Seconda di servizio. 0-15 Palla corta di Medvedev, lungo il recupero di rovescio di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner - Medvedev | ATP 1000 ROMA 2026 – Prosecuzione Semifinale | Match Tracker & Commento
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