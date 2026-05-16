LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 completa l’opera ed è in finale!

Nel torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno del ranking e il suo avversario si è concluso con la vittoria del primo, che ha conquistato la finale dopo aver vinto i primi due set e aver perso il terzo. La partita si è conclusa con un punto vincente del favorito, che ha chiuso il quarto set con un rovescio incrociato. Durante il match, sono stati segnalati vari scambi di gioco, con il pubblico presente che ha assistito a momenti di grande intensità.

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