LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | va per le lunghe la partita di Bolelli Vavassori breve scroscio di pioggia
Durante la giornata a Roma, si è disputata la partita tra due tennisti, con il primo set vinto da uno dei due, mentre l'avversario ha risposto con il secondo. La partita tra i due singolaristi si è protratta oltre due ore, con uno dei due che ha vinto il terzo set, mentre l'altro ha mantenuto il servizio nel quarto. Nel frattempo, si sono alternate fasi di pioggia leggera, che sono terminate rapidamente, lasciando il campo libero alle gare in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18. Si è trattato solo di uno scrocio di pioggia, che è già terminato.Incredibile il meteo in queste ore a Roma. 15.15 Arriva la pioggia al Foro Italico ancora una volta, interrotto il secondo set della sfida tra BolelliVavassori e SkupskiHarrison, con quest’ultimi avanti 4-2 nel secondo parziale. Le coppie rimangono in campo, immaginando che si tratti di una perturbazione momentanea. 14.46 BolelliVavassori si aggiudicano il primo set per 7-6: tie-break infinito, risolto sull’11-9. Al termine di questa partita di doppio, toccherà a Sinner-Medvedev. AGGIORNAMENTO ORE 13.30. La pioggia è cessata, a breve entreranno in campo Bolelli e Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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