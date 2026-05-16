LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | va per le lunghe la partita di Bolelli Vavassori breve scroscio di pioggia

Durante la giornata a Roma, si è disputata la partita tra due tennisti, con il primo set vinto da uno dei due, mentre l'avversario ha risposto con il secondo. La partita tra i due singolaristi si è protratta oltre due ore, con uno dei due che ha vinto il terzo set, mentre l'altro ha mantenuto il servizio nel quarto. Nel frattempo, si sono alternate fasi di pioggia leggera, che sono terminate rapidamente, lasciando il campo libero alle gare in corso.

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