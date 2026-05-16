LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tra poco il completamento della semifinale!
Al momento si sta giocando la semifinale tra il tennista italiano e quello russo all’ATP di Roma. Dopo i primi due set, Sinner ha vinto il primo 6-2, mentre il russo ha recuperato nel secondo, concluso 7-5. Attualmente il punteggio vede Sinner in vantaggio 4-2 nel terzo set. Tra pochi minuti si dovrebbe completare questa partita che si sta disputando in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Ricordiamo il punteggio esatto. Sinner è in vantaggio 6-2, 5-7, 4-2. Medvedev è avanti ai vantaggi nel settimo game (A-40). 15.45 BolelliVavassori sono in finale a Roma: battuti HarrisonSkupski 10-6 al super tie-break. Tra 15-20 minuti toccherà a Sinner-Medvedev. 15.29 La coppia SkupskiHarrison si aggiudica per 6-3 il secondo set. La semifinale di doppio maschile, con BolelliVavassori, si deciderà quindi al match tie-break. 15.18. Si è trattato solo di uno scrocio di pioggia, che è già terminato.Incredibile il meteo in queste ore a Roma. 15.15 Arriva la pioggia al Foro Italico ancora una volta, interrotto il secondo set della sfida tra BolelliVavassori e SkupskiHarrison, con quest’ultimi avanti 4-2 nel secondo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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