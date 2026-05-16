LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tra poco il completamento della semifinale!

Al momento si sta giocando la semifinale tra il tennista italiano e quello russo all’ATP di Roma. Dopo i primi due set, Sinner ha vinto il primo 6-2, mentre il russo ha recuperato nel secondo, concluso 7-5. Attualmente il punteggio vede Sinner in vantaggio 4-2 nel terzo set. Tra pochi minuti si dovrebbe completare questa partita che si sta disputando in diretta.

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