LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si ricomincia tutto in pochi game!

Al torneo ATP di Roma 2026, il match tra Sinner e Medvedev è ripreso dopo la pausa. Dopo aver concluso il primo set con Sinner in vantaggio 6-2, il secondo si è concluso con Medvedev che ha vinto 7-5. La partita è ripartita nel terzo set, con Medvedev al servizio nel settimo game, quando il punteggio era A-40. Il gioco si svolge sotto gli occhi di pubblico e telecamere, con i due giocatori pronti a continuare lo scontro.

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