LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si ricomincia tutto in pochi game!
Al torneo ATP di Roma 2026, il match tra Sinner e Medvedev è ripreso dopo la pausa. Dopo aver concluso il primo set con Sinner in vantaggio 6-2, il secondo si è concluso con Medvedev che ha vinto 7-5. La partita è ripartita nel terzo set, con Medvedev al servizio nel settimo game, quando il punteggio era A-40. Il gioco si svolge sotto gli occhi di pubblico e telecamere, con i due giocatori pronti a continuare lo scontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Ora riscaldamento, poi si ricomincia con Medvedev al servizio sul punteggio di A-40 nel settimo game. 16.00 Chiaramente non ci sarà sorteggio. 15.58 Giocatori in campo. 15.58 La giudice di sedia sarà la stessa di ieri: la francese Aurelie Tourte. 15.56 Quanto durerà questa coda della semifinale? Potrebbe concludersi in 5 minuti come in 3035. 15.54 Il volto dell’azzurro sembra molto più sereno. A prima vista sembra aver smaltito il malessere di ieri. 15.53 Sinner si sta scaldando con Vagnozzi e Cahill negli spogliatoi giocando a pallone. 15.50 Ricordiamo il punteggio esatto. Sinner è in vantaggio 6-2, 5-7, 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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