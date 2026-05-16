LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | possibile ritardo la pioggia ha rovinato i piani

La partita tra il tennista A e il tennista B al torneo ATP di Roma ha subito un'interruzione a causa della pioggia, che ha causato un ritardo nel programma. In precedenza, il punteggio vedeva il primo giocatore in vantaggio con un set vinto 6-2, mentre il secondo ha conquistato il secondo set 7-5. La sospensione si è verificata con il secondo set in corso e il punteggio di 4-2. Dopo lo stop, la pioggia si è fermata e si aspetta il ritorno in campo di altri due tennisti.

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