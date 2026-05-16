LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | possibile ritardo la pioggia ha rovinato i piani
La partita tra il tennista A e il tennista B al torneo ATP di Roma ha subito un'interruzione a causa della pioggia, che ha causato un ritardo nel programma. In precedenza, il punteggio vedeva il primo giocatore in vantaggio con un set vinto 6-2, mentre il secondo ha conquistato il secondo set 7-5. La sospensione si è verificata con il secondo set in corso e il punteggio di 4-2. Dopo lo stop, la pioggia si è fermata e si aspetta il ritorno in campo di altri due tennisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 13.30. La pioggia è cessata, a breve entreranno in campo Bolelli e Vavassori. Al termine della semifinale di doppio (e non prima delle ore 15.00) toccherà a Sinner. Forse il ritardo potrebbe non essere elevato. AGGIORNAMENTO ORE 12.45. La pioggia ha fatto nuovamente capolino su Roma! La semifinale BolelliVavassori-HarrisonSkupski non incomincerà alle ore 13.00, inizio posticipato: bisognerà aspettare che la perturbazione passi. C’è il rischio che il recupero di Jannik Sinner inizi ben oltre le ore 15.00. A CHE ORA SI GIOCA IL RECUPERO DI SINNER-MEDVEDEV E DOVE VEDERLO IN TV IL PUNTEGGIO ESATTO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER CHIAMA IL FISIOTERAPISTA 23. 🔗 Leggi su Oasport.it
SINNER-MEDVEDEV interrotta per pioggia nel terzo set | Roma
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