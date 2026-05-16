LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | Bolelli Vavassori vanno al match tie-break meteo incerto

Al torneo ATP di Roma, il match tra il tennista italiano e quello russo si sta svolgendo sul campo centrale, con il punteggio attuale di 6-2, 5-7, 4-2 in favore del giocatore italiano. Nel doppio, la coppia formata da due atleti ha vinto il secondo set per 6-3, andando così al tie-break. Le condizioni meteorologiche sono instabili, e la partita prosegue con alcuni ritardi. La diretta di questa giornata mostra un match acceso tra i due protagonisti principali.

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