LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | Bolelli Vavassori vanno al match tie-break meteo incerto

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra il tennista italiano e quello russo si sta svolgendo sul campo centrale, con il punteggio attuale di 6-2, 5-7, 4-2 in favore del giocatore italiano. Nel doppio, la coppia formata da due atleti ha vinto il secondo set per 6-3, andando così al tie-break. Le condizioni meteorologiche sono instabili, e la partita prosegue con alcuni ritardi. La diretta di questa giornata mostra un match acceso tra i due protagonisti principali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 La coppia SkupskiHarrison si aggiudica per 6-3 il secondo set. La semifinale di doppio maschile, con BolelliVavassori, si deciderà quindi al match tie-break. 15.18. Si è trattato solo di uno scrocio di pioggia, che è già terminato.Incredibile il meteo in queste ore a Roma. 15.15 Arriva la pioggia al Foro Italico ancora una volta, interrotto il secondo set della sfida tra BolelliVavassori e SkupskiHarrison, con quest’ultimi avanti 4-2 nel secondo parziale. Le coppie rimangono in campo, immaginando che si tratti di una perturbazione momentanea. 14.46 BolelliVavassori si aggiudicano il primo set per 7-6: tie-break infinito, risolto sull’11-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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