LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Mir il migliore delle FP2! Attesa per le qualifiche
Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha segnato il miglior tempo tra i partecipanti. La sessione si è conclusa alle 10.40, quando è stata esposta la bandiera a scacchi, segnando la fine dei trenta minuti di attività in pista. I piloti hanno affrontato le ultime fasi prima delle qualifiche, che si terranno nelle prossime ore. Gli appassionati stanno aspettando con trepidazione l’inizio delle sessioni di qualificazione per conoscere le posizioni di partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Sventola la bandiera a scacchi, finiti i 30 minuti di queste FP2. 10.39 Terza posizione per Fabio Di Giannantonio in 1:39.652. L’italiano ha ottenuto questo tempo con media-soft. 10.37 Rientra ai box Morbidelli. L’azzurro ha preparato il Q1 negli ultimi minuti 10.35 Bezzecchi è rientrato in pista montando media all’anteriore e soft al posteriore. 10.34 Quarto tempo per Quartararo in 1:39.756 10.33 Acosta è rientrato in pista con media-soft. Martin sta girando con soft-soft usate per poter trovare un buon feeling in vista del Q1. 10.32 Doppio casco rosso per Morbidelli che perde molto nel secondo e nel quarto settore e non si migliora. 🔗 Leggi su Oasport.it
Hasil Practice MotoGP Catalunya 2026, Jumat 15 Mei 2026 – Klasemen Sementara dan Jadwal Race
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