LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Mir il migliore delle FP2! Attesa per le qualifiche

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha segnato il miglior tempo tra i partecipanti. La sessione si è conclusa alle 10.40, quando è stata esposta la bandiera a scacchi, segnando la fine dei trenta minuti di attività in pista. I piloti hanno affrontato le ultime fasi prima delle qualifiche, che si terranno nelle prossime ore. Gli appassionati stanno aspettando con trepidazione l’inizio delle sessioni di qualificazione per conoscere le posizioni di partenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui