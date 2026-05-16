LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | buon tempo per Mir nelle FP2

Nella sessione delle seconde prove libere del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha segnato un buon tempo, posizionandosi tra i primi. Poco prima delle 10:19, un altro pilota ha completato un giro in 1:39, salendo al terzo posto in classifica. In questa fase, sono stati registrati diversi miglioramenti nelle prestazioni, con alcuni concorrenti che hanno tentato di affinare le proprie velocità. La sessione prosegue con vari piloti impegnati nel tentativo di qualificarsi per le fasi successive.

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