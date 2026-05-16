LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | buon tempo per Mir nelle FP2
Nella sessione delle seconde prove libere del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha segnato un buon tempo, posizionandosi tra i primi. Poco prima delle 10:19, un altro pilota ha completato un giro in 1:39, salendo al terzo posto in classifica. In questa fase, sono stati registrati diversi miglioramenti nelle prestazioni, con alcuni concorrenti che hanno tentato di affinare le proprie velocità. La sessione prosegue con vari piloti impegnati nel tentativo di qualificarsi per le fasi successive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19 Entra in azione Martin che sale al terzo posto con un giro in 1:39.656 10.17 Quarta posizione per Bagnaia in 1:39.891. Anche per l’italiano la scelta è ricaduta sulla soft sia all’anteriore che al posteriore. 10.16 1:39.747 per Acosta (media-media) che si mette subito davanti ad Alex Marquez, che ha chiuso in 1:39.810 (soft-soft) 10.16 Ancora senza tempo Martin e Bezzecchi. 10.15 Prima posizione per Mir che taglia il traguardo in 1:39.425. Lo spagnolo gira con soft sia all’anteriore che al posteriore. 10.14 Arrivano i primi tempi di questa sessione: Fabio Quartararo stoppa il cronometro in 1:40.444 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
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