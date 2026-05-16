LIVE Giro d' Italia | alle 13.35 inizia l' 8ª tappa 156 km da Chieti a Fermo

Alle 13.35 si è aperta l’ottava tappa del Giro d’Italia, con partenza da Chieti e arrivo a Fermo, lunga 156 chilometri. La prima parte della corsa si è svolta su un percorso pianeggiante, coprendo circa due terzi del totale. Successivamente, il tracciato si è fatto più impegnativo, con quattro GPM che hanno attraversato i muri marchigiani, culminando in una salita finale in prossimità dell’arrivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui