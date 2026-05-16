LIVE Giro d' Italia | alle 13.35 inizia l' 8ª tappa 156 km da Chieti a Fermo
Alle 13.35 si è aperta l’ottava tappa del Giro d’Italia, con partenza da Chieti e arrivo a Fermo, lunga 156 chilometri. La prima parte della corsa si è svolta su un percorso pianeggiante, coprendo circa due terzi del totale. Successivamente, il tracciato si è fatto più impegnativo, con quattro GPM che hanno attraversato i muri marchigiani, culminando in una salita finale in prossimità dell’arrivo.
Vento da nord est che favorisce disposizioni a ventaglio, non mancheranno improvvisi acquazzoni, ma con temperatura gradevole prossima ai 18 gradi. Sono quattro i Gran Premi della Montagna di giornata, tra questi anche l'arrivo a Fermo:Montefiore dell'Aso: 3ª categoria - pendenza media del 3,6% - picco del 12% - 10 kmMonterubbiano: 4ª categoria - pendenza media del 5,8% - picco del 12% - 4,7 kmCapodarco: 4ª categoria - pendenza media del 6,3% - picco del 18% - 2,5 kmFermo: 4ª categoria - con pendenza media del 6,2% - picco del 22% - 3,5 km È la maglia che premia il leader della classifica dei giovani (i nati dopo il 1° gennaio 2000). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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