LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 7-6 2-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | si riprende dopo lo scroscio!

Al torneo di Roma, il match tra Bolelli e Vavassori contro Harrison e Skupski si è interrotto a causa di un forte scroscio di pioggia. La partita era in corso con il primo set in equilibrio, quando le condizioni meteo hanno fermato il gioco. La diretta si riprende dopo l'interruzione, mentre si aggiorna anche sull'incontro tra Sinner e Medvedev, con punti che vengono conquistati e alcuni errori come doppi falli. La partita tra i doppi continua con azioni di gioco intense.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 40-15 Doppio fallo, questo sarà ininfluente? 40-0 Gran chiusura con la volèe dorsale di Skupski. 30-0 Serve&smash di Skupski. 15-0 Servizio vincente, incasfibile. Dopo 5? di attesa, Harrison al servizio. Qui può girare la seconda partita! Si riparte subito! 15:16 E allora, ora piove forte. Giocatori non ancora negli spogliatoi. Gioco sospeso, meno male che gli azzurri si sono salvati nel 6° gioco! 2-4 E allora, ci salviamo! Quasi per miracolo. Indovinate chi serve??? Chris Harrison! Seconda. 40-40 Con la prima e il dritto di volo Vavassori. Punto decisivo! 30-40 Clamorosa mancata chiusura di Skupski. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 2-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende dopo lo scroscio! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione, piove!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo13:36 Seconda semifinale che è sul 3-3 nel set d’apertura tra Kraijcek/Mektic e Granollers/Zeballos. Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 2-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende dopo lo scroscio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 40-15 Doppio fallo, questo sarà ininfluente? 40-0 Gran chiusura con la volèe ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it