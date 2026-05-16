LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 7-6 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break per i rivali nel 2° set!

Nel torneo di Roma, la partita tra Bolelli e Vavassori contro Harrison e Skupski prosegue con un primo set concluso al tie-break, mentre nel secondo il punteggio segna 3-0 in favore degli avversari, che hanno ottenuto un break. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti sulle fasi più rilevanti. Nel frattempo, in un’altra partita, si registra una prima vittoria di Vavassori, che ha concluso un punto con un colpo deciso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui