LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 7-6 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break per i rivali nel 2° set!
Nel torneo di Roma, la partita tra Bolelli e Vavassori contro Harrison e Skupski prosegue con un primo set concluso al tie-break, mentre nel secondo il punteggio segna 3-0 in favore degli avversari, che hanno ottenuto un break. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti sulle fasi più rilevanti. Nel frattempo, in un’altra partita, si registra una prima vittoria di Vavassori, che ha concluso un punto con un colpo deciso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 30-0 Prima a segno. 15-0 Comoda chiusura di Vavassori. 0-3 Prima vincente di Harrison. 40-30 Ace. Primo della partita per lui. 30-30 Anche qui, toglie lo smash comodo al compagno di squadra. Ma chiude. 15-30 Doppio fallo. Li chiamiamo? No amici, Harrison è un giocatore a cui manca la parte mentale. Seconda. 15-15 Serve&smash. 0-15 La risposta di rovescio di Bolelli, l’entrata di Wave! 0-2 Se ne va il dritto incrociato di Vavassori. Break. Niente panico. 15-40 Out la difficoltosa demi volèe del pinerolese. 15-30 Stecca di dritto con lo schiaffo Vavassori. 15-15 Lungo il dritto difensivo di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami
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Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com
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