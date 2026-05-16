LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 7-6 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break per i rivali nel 2° set!

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di Roma, la partita tra Bolelli e Vavassori contro Harrison e Skupski prosegue con un primo set concluso al tie-break, mentre nel secondo il punteggio segna 3-0 in favore degli avversari, che hanno ottenuto un break. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti sulle fasi più rilevanti. Nel frattempo, in un’altra partita, si registra una prima vittoria di Vavassori, che ha concluso un punto con un colpo deciso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 30-0 Prima a segno. 15-0 Comoda chiusura di Vavassori. 0-3 Prima vincente di Harrison. 40-30 Ace. Primo della partita per lui. 30-30 Anche qui, toglie lo smash comodo al compagno di squadra. Ma chiude. 15-30 Doppio fallo. Li chiamiamo? No amici, Harrison è un giocatore a cui manca la parte mentale. Seconda. 15-15 Serve&smash. 0-15 La risposta di rovescio di Bolelli, l’entrata di Wave! 0-2 Se ne va il dritto incrociato di Vavassori. Break. Niente panico. 15-40 Out la difficoltosa demi volèe del pinerolese. 15-30 Stecca di dritto con lo schiaffo Vavassori. 15-15 Lungo il dritto difensivo di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori harrison skupski 7 6 0 3 atp roma 2026 in diretta c8217232 un break per i rivali nel 2176 set
© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è un break per i rivali nel 2° set!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami

Video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dei rivaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 15-30 Bello smash di rimbalzo di Skupski, chiude Harrison.

LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie break, gli azzurri erano spacciati nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 4-1 Servizio vincente.

bolelli vavassori harrison live bolelli vavassori harrisonDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it

Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, oggi semifinale Atp Roma 2026: a che ora e dove vederla in direttaLa coppia azzurra si gioca l'accesso alla finale contro la coppia composta dal britannico e dallo statunitense ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web