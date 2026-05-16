LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dei rivali

Al torneo di Roma in corso, il punteggio tra le coppie in campo segna 3-4 mentre si gioca il secondo set. I rivali hanno appena ottenuto un break, portandosi avanti nel punteggio. La partita tra le coppie coinvolge giocatori di rilievo, con azioni di grande precisione come uno smash di rimbalzo che ha portato Harrison a chiudere il punto. Sono stati inoltre segnalati aggiornamenti in diretta anche sulla sfida tra singolaristi, con il punteggio di 15-30 in favore del giocatore che si sta preparando a servire.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 15-30 Bello smash di rimbalzo di Skupski, chiude Harrison. 0-30 Si rifà Bolelli con il dritto pesante su Harrison! 0-15 A segno l’entrata di Vavassori. 3-4 Doppio fallo di Bolelli e break. 15-40 Risposta vincente Skupski! 15-30 A segno il dritto alla figura di Harrison su Vavassori. 15-15 In rete il dritto difensivo di Bolelli. 15-0 Vola via la risposta di Harrison. 3-3 A trenta Harrison. 40-30 Sbaglia il riflesso di volo Skupski. 40-15 Servizio vincente Harrison. 30-15 Prima vincente. 15-15 Al corpo la risposta di Wave! 15-0 Chiude con l’ausilio di un secondo smash Skupski. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dei rivali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione, piove!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo13:36 Seconda semifinale che è sul 3-3 nel set d’apertura tra Kraijcek/Mektic e Granollers/Zeballos. Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, oggi semifinale Atp Roma 2026: a che ora e dove vederla in direttaLa coppia azzurra si gioca l'accesso alla finale contro la coppia composta dal britannico e dallo statunitense ... today.it