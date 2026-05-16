LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio Iapichino quinta

Durante la giornata di gare della Diamond League a Shanghai, si sono disputate diverse discipline di atletica leggera. Un atleta ha ottenuto la vittoria in una competizione, migliorando il proprio record personale. Un altro atleta ha stabilito un nuovo record, con un miglior risultato di poco inferiore. La gara dei 100 metri ha visto la partecipazione di numerosi velocisti di rilievo, mentre un altro atleta ha commesso un secondo errore durante la sua prova a 6.32 metri. La competizione vede anche una quinta posizione di una atleta italiana.

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