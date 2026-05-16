LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio Iapichino quinta

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la giornata di gare della Diamond League a Shanghai, si sono disputate diverse discipline di atletica leggera. Un atleta ha ottenuto la vittoria in una competizione, migliorando il proprio record personale. Un altro atleta ha stabilito un nuovo record, con un miglior risultato di poco inferiore. La gara dei 100 metri ha visto la partecipazione di numerosi velocisti di rilievo, mentre un altro atleta ha commesso un secondo errore durante la sua prova a 6.32 metri. La competizione vede anche una quinta posizione di una atleta italiana.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14: Secondo errore di Duplantis a 6.32 14.12: Coleman, Tebogo, Omanyala, Simbine, Bromell, Bednarek: che gara dei 100 metri che sta per arrivare. Questi i pfrotagonisti: 1 Gift Leotlela (RSA) – 9.87 2 Lachlan Kennedy (AUS) – 9.96 3 Christian Coleman (USA) – 9.76 4 Letsile Tebogo (BOT) – 9.86 5 Kenneth Bednarek (USA) – 9.79 6 Trayvon Bromell (USA) – 9.76 7 Akani Simbine (RSA) – 9.82 8 Ferdinand Omanyala (KEN) – 9.77 9 XIE Zhenye (CHN) – 9.97 14.10: Non sarà tra le prime tre Larissa Iapichino che si migliora ma non abbastanza nell’ultimo salto con 6.69. E’ quinta, scavalcata anche da Brown, terza con 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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